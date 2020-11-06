Умный интерфейс появился на портале поставщиков Москвы

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Портал поставщиков стал еще удобнее и доступнее для всех, кто участвует в госзакупках. Чтобы легко было ориентироваться на платформе, для разных категорий пользователей появились свои варианты оформления главной страницы и навигации.

Так, например, если пользователь еще не авторизован, он увидит главную информацию сайте, а также сможет выбрать свой будущий статус. Авторизованный поставщик сможет перейти к закупкам, а заказчик — к каталогу продукции.

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что главной задачей портала является обеспечение пользователям простого и понятного участия в закупочном процессе.

— Обновление интерфейса и размещение целевого контента помогают участникам уверенно чувствовать себя на каждом этапе госзакупок, легко ориентироваться в информации и быстро совершать необходимые действия, — цитирует Лысенко официальный сайт мэра Москвы.

Также обновилось и основное меню платформы, одинаковое для всех пользователей. Там отображаются разделы, которые необходимы для работы на портале.

Так, например, с помощью раздела «Каталог товаров» пользователь выбрать необходимую продукцию. В отдельном блоке собраны планы и графики закупок. Раздел «Единый реестр закупок» посвящен котировочным сессиям, конкурентным процедурам, B2B-сделкам, а также закупкам по потребностям.

В будущем планируется расширять набор инструментов для поставщиков и заказчиков. Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что функционал портала развивается и адаптируется под новые задачи.

— Совершенствование платформы обеспечивает прозрачность процессов, повышает эффективность и конкуренцию в сфере закупок. Мы видим, что не только растет общее число контрактов и зарегистрированных поставщиков, но и их активность находится на высоком уровне: в этом году конкуренция в котировочных сессиях на портале составляет в среднем семь участников на закупку, — заключил Щербаков.

Ранее сообщалось, что в Москве на портале поставщиков появился чат-бот, который поможет пользователям ориентироваться на сайте и ответит на основные вопросы о закупках. Электронный помощник был создан общегородским контакт-центром. В базе знаний робота есть свыше 400 статей о работе портала.

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