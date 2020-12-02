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Юлия Савичева призналась, что никогда не верила в Деда Мороза
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Юлия Савичева призналась, что никогда не верила в Деда Мороза

Анастасия Колоскова

Звезды

Выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала читателям, что никогда по-настоящему не верила в Деда Мороза в отличие от ее дочери.

Певица призналась, что ее дочь Аня каждый год ждет подарка под елкой и твердо верит в то, что его оставляет там настоящий Дед Мороз.

Родители даже смогли исправить поведение девочки, рассказав, что зимний волшебник наблюдает за всеми детьми и не приносит подарка тем, кто не слушается взрослых.

— А я, кажется, не верила в волшебного деда с самого начала. Помню, как мой папа переоделся под Новый год, и мы всей семьей устроили праздник. Я в самом разгаре подошла к папе со словами: «Ну сними ты уже этот костюм!», мне тогда было три или четыре года. Уговоры вести себя хорошо, потому что Дед Мороз наблюдает, на мне не срабатывали, — поделилась воспоминаниями участница «Евровидения» в своем Instagram-аккаунте. Савичева поинтересовалась у подписчиков, верят ли их дети в Деда Мороза.

«Мой сын верил до 4-го класса. Мы уходили до 12 часов ночи в город, на прогулку, на елку. Возвращались...а под елкой дома лежал подарок для сына и племянников. Сын верил, что Дед Мороз оставлял подарок, пролезая в окно»; «Я тоже так говорила своим детям, когда они не слушались!!! И ведь верили, средней дочке будет 10, верит до сих пор!!!», — написали в комментариях к посту поклонники певицы.

Большинство же подписчиков Савичевой признались, что верят в новогодние чудеса сами, хотя давно уже не дети.

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Юлия СавичевадетиДед Мороз
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