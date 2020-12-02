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Мэрия Москвы заявила об отсутствии дефицита шампанского и мандаринов к Новому году
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Мэрия Москвы заявила об отсутствии дефицита шампанского и мандаринов к Новому году

Вероника Кузьминова

Город

Столичные магазины обеспечены продовольствием к Новому году, в том числе мандаринами и алкогольной продукцией. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в среду, 2 декабря.

Он уточнил, что поставки мандаринов в город идут без задержек.

— Пока мы не наблюдаем ажиотажного спроса на мандарины, скорее всего, он появится ближе к концу декабря, но дефицита точно не будет. Что касается шампанского, то здесь тоже мы не видим дефицита и повышенного спроса, — цитирует Немерюка РИА Новости.

Ранее глава департамента заявил, что контроль за соблюдением правил безопасности в пандемию усилят перед новогодними праздниками в торговых центрах, магазинах, на рынках и в других заведениях столицы.

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