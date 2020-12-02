Власти Москвы усилят контроль за мерами против COVID перед Новым годом
Контроль за соблюдением правил безопасности в пандемию усилят перед новогодними праздниками в торговых центрах, магазинах, рынках и других заведениях. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
— В предновогодние дни мы усилим контроль за соблюдение масочно-перчаточного режима и соцдистанции в торговых центрах, магазинах, рынках и ярмарках, — цитирует Немерюка РИА Новости.
Дополнительные проверки запланированы на катках, в ресторанах и кафе.
Ранее сообщалось, что завод по производству вакцины от COVID-19 планируют открыть в столице до конца года.
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