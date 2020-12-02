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Еще 5191 случай коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 5191 случай коронавируса выявили в Москве за сутки

Вероника Кузьминова

Здоровье

За сутки в Москве заразился коронавирусом 5191 человек. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 2 декабря.

Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 617 тысяч человек. Из них активными считаются 143 тысячи.

Еще 5191 случай коронавируса выявили в Москве за суткиФото: Оперштаб

Столичные врачи за сутки выписали из больниц 6575 пациентов, которые вылечились от коронавируса. Общее число победивших инфекцию москвичей выросло до 464 984 человек. Количество летальных случаев возросло до 9053.

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