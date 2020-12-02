Еще 6575 пациентов вылечились за сутки от COVID-19 в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Столичные врачи за сутки выписали из больниц 6575 пациентов, которые вылечились от коронавируса. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в среду, 2 декабря.

Общее число победивших инфекцию москвичей выросло до 464 984 человек, говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что наиболее серьезная ситуация с коронавирусной инфекцией наблюдается в Калининградской области и Санкт-Петербурге. При этом менее пяти процентов свободного коечного фонда осталось в 17 регионах страны.

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