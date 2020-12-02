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В Кремле оценили возможность сделать 31 декабря выходным во всех регионах
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Кремле оценили возможность сделать 31 декабря выходным во всех регионах

Ростислав Зубков

Общество

Последний день перед Новым годом в настоящее время остается рабочим, это официально. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что один из регионов уже сделал 31 декабря выходным.

Первым субъектом, решившим предоставить гражданам отдых в канун Нового года, стала Белгородская область. Местные власти разрешили органам исполнительной власти, а также областным государственным учреждениям и предприятиям не выходить на работу 31 декабря, при условии, что они отработают этот день 26-го числа. При этом детсады в регионе будут работать в режиме дежурных групп.

В свою очередь Песков отметил, что региональные власти вольны принимать в этом вопросе индивидуальные решения.

— Это решение региональных властей. Официально это рабочий день, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев направил российским губернаторам обращение с призывом сделать последний день этого года выходным. Общественник обратил внимание на то, что за это выступают более 85 процентов граждан.

Читайте также: «Никто не будет работать»: в Госдуме поддержали объявление 31 декабря выходным днем

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