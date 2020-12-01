Глав регионов России призвали объявить 31 декабря выходным днем
Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал глав регионов России сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию письма во вторник, 1 декабря.
Ранее Государственная дума отклонила подобный проект от ЛДПР.
В обращении Хамзаева говорится, что инициатива сделать 31 декабря выходным продвигается в России уже более шести лет. При этом более 85 процентов опрошенных россиян поддержали эту идею.
Член Общественной палаты отметил, что в 2019 году 15 регионов страны поддержали инициативу, среди которых Крым, Ставропольский и Краснодарский край.
— Тридцать первого декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми, — сказал Султан Хамзаев.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем для россиян.
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