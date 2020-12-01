Глав регионов России призвали объявить 31 декабря выходным днем

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Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал глав регионов России сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию письма во вторник, 1 декабря.

Ранее Государственная дума отклонила подобный проект от ЛДПР.

В обращении Хамзаева говорится, что инициатива сделать 31 декабря выходным продвигается в России уже более шести лет. При этом более 85 процентов опрошенных россиян поддержали эту идею.

Член Общественной палаты отметил, что в 2019 году 15 регионов страны поддержали инициативу, среди которых Крым, Ставропольский и Краснодарский край.

— Тридцать первого декабря россияне должны быть дома, со своей семьей, и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми, — сказал Султан Хамзаев.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем для россиян.

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