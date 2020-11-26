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Госдума отклонила законопроект о нерабочем дне 31 декабря
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Госдумы РФ

Госдума отклонила законопроект о нерабочем дне 31 декабря

Кирилл Николаев

Общество

Депутаты Государственной думы отклонили законопроект о нерабочем дне 31 декабря. Соответствующее решение было принято в ходе заседания нижней палаты парламента в четверг, 26 ноября.

В официальном заключении правительства России отмечается, что кабмин имеет право перенести один из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий. Дополнительного регулирования для этого не требуется, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Данный законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года. Документом предполагается определить, что правительство осуществит перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным по календарю.

Ранее Госдума утвердила бюджет России на 2021–2023 годы. Закон предусматривает увеличение доходов бюджета РФ с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона рублей в 2022 году, а также 22,263 триллиона в 2023 году. Отмечается и рост расходов — с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона соответственно. В итоге получается дефицит в 2,4 процента ВВП в 2021 году, один процент ВВП в 2022-м, а также 1,1 процента в 2023 году.

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