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Володин заявил, что государство выполнит все социальные обязательства
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Володин заявил, что государство выполнит все социальные обязательства

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Государство, несмотря на пандемию коронавируса и кризис в экономике, будет выполнять все социальные обязательства. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам принятия бюджета на 2021–2023 годы.

По его словам, государство продолжит заниматься вопросами поддержки общественного транспорта городов, сельского хозяйства и ипотеки для работников данной отрасли.

— Это и снижение разницы бюджетной обеспеченности, то, о чем мы с вами говорили в прошлом году. И продолжим эту работу в будущем году, — цитирует Володина РИА Новости.

Ранее Госдума утвердила бюджет России на 2021–2023 годы. Закон предусматривает увеличение доходов бюджета РФ с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона рублей в 2022 году, а также 22,263 триллиона в 2023 году. Отмечается и рост расходов — с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона соответственно. В итоге получается дефицит в 2,4 процента ВВП в 2021 году, один процент ВВП в 2022-м, а также 1,1 процента в 2023 году.

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Госдумапринятие бюджетаВячеслав Володин
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