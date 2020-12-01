«Никто не будет работать»: в Госдуме поддержали объявление 31 декабря выходным днем

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что 31 декабря можно отработать в другой день. Такое мнение он высказал в разговоре с «Вечерней Москвой», комментируя идею руководителя «Трезвой России» Султана Хамзаева сделать 31 декабря выходным.

— Я позитивно отношусь (к предложению Хамзаева — прим. «ВМ»). Мы считаем, что, когда 31 декабря выпадает на будний день, он должен быть объявлен выходным и должен быть отработан в другой выходной, — сказал депутат.

При этом Нилов отметил, что 31 декабря условно рабочий день, так как в этот день мало кто будет работать.

— 31 декабря абсолютное большинство граждан работать не будет. Это условный рабочий день, что является предпосылками для снижения производительности труда. Это удар по экономике. Не нужно создавать ненужную суету, не нужно придумывать проблем. Нужно по всей стране сделать 31 декабря выходным, а отработать этот день заранее в субботу. И всем от этого будет только хорошо, — добавил он.

Ранее член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев призвал главы регионов России сделать 31 декабря выходным днем. В обращении Хамзаева говорится, что инициатива сделать 31 декабря выходным продвигается в России уже более шести лет. При этом более 85 процентов опрошенных россиян поддержали эту идею.

Член Общественной палаты отметил, что в 2019 году 15 регионов страны поддержали инициативу, среди которых Крым, Ставропольский и Краснодарский край.

Ранее Государственная дума отклонила подобный проект от ЛДПР.

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