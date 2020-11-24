Реальную индексацию ощутят не все: в Госдуме объяснили, кого коснется повышение пенсий

Если оформление пенсии по старости будет отложено хотя бы на пять лет, то выплаты вырастут примерно на 35–40 процентов / Фото: pixabay.com

В 2021 году произойдет индексация всех видов пенсий: и страховых, и государственных, и социальных, и военных, согласно конституционным нормам. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, первыми на себе ощутят повышение получатели страховых пенсий. Им их увеличат с 1 января на 6,3 процента, что выше фактического уровня инфляции. Также депутат отметил, что по действующему законодательству неработающий пенсионер не может получать пенсию ниже прожиточного минимума.

— Если у него страховая пенсия маленькая, то ему еще либо из федерального, либо из регионального бюджета выплачивается социальная доплата, доводится пенсия до прожиточного минимума региона, плюс пенсия индексируется, чтобы она была даже выше прожиточного минимума пенсионера в регионе, — объяснил Ярослав Нилов.

В то же время политик поднял одну важную проблему. Он констатировал, что многие регионы часто намеренно занижают величину прожиточного минимума в целях экономии бюджетных средств, несмотря на то, что есть рекомендации и методики его расчета со стороны федеральных властей. Из-за занижения пенсии порой увеличиваются чисто символически, что затрагивает тех, кто по тем или иным причинам получает маленькие пенсии. В результате реальную индексацию могут полноценно на себе ощутить только те, кто изначально получает максимальную страховую пенсию.

Однако Ярослав Нилов предполагает, что ситуацию исправит новый законопроект с методиками расчета МРОТ и ПМ через медианную зарплату и медианный доход, принятый парламентом в первом чтении.

— В законопроекте в рамках нормативно-правовых актов будут прописаны 85 величин, ниже которых регионы опускаться не смогут опустить величину прожиточного минимума, — добавил политик.

Конечно, сразу увеличивать нагрузку на бюджеты субъектов никто не станет, но в течение переходного периода регионы должны выйти на эти суммы. Депутат полагает, что благодаря новым нормам вопросы занижения будут решены.

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