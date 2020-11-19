Проще и без рисков: декретные и больничные будут выплачивать по-новому

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 2022 года выплаты пособий по временной нетрудоспособности и материнству будут осуществляться напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), о чем заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. «Вечерняя Москва» разбиралась, позволит ли новый порядок упростить жизнь россиянам, а также как изменится работа организаций.

На самом деле, выплаты больничных, декретных, единовременных поощрений по уходу за ребенком во многих регионах уже осуществляются напрямую через электронные формы подачи заявлений. Делается это в рамках пилотного проекта «Прямые выплаты», о котором весьма доходчиво написано на сайте ФСС. К нему присоединились уже 77 субъектов РФ. С 1 января 2021 года такой же механизм начнут задействовать в оставшихся восьми регионах, включая города федерального значения Москву и Санкт-Петербург.

Декретные на банковскую карту

Основная цель проекта — улучшить положение застрахованных граждан. И коснется он абсолютно всех, кто трудится официально, на основании трудовых договоров с какой-либо организацией и индивидуальных предпринимателей, самозанятых. Говорить, что прямые выплаты затронут какие-то конкретные сферы, здесь нельзя.

Теперь деньги, связанные с временной нетрудоспособностью, а также по уходу за ребенком, будут перечислять в строго оговоренные сроки — в течение десяти дней со дня получения заявки, на банковскую карту гражданина. Тогда как ранее для того, чтобы получить какую-то компенсацию за свое лечение или декретное пособие, надо было отнести больничный лист в бухгалтерию организации, в которой трудитесь, и дождаться, когда ее сотрудники либо внесут сведения в соответствующую программу, либо съездят в ФСС и предоставят их в бумажном виде.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Благодаря прямым выплатам столь громоздкую систему удастся упростить. А председатель правительства фактически констатировал, что пилотный проект в течение следующего года станет федеральным. По его мнению, у работодателей таким образом станет меньше бумажной работы, а граждане будут получать необходимые выплаты быстрее.

Перечислил и забыл

Как заметил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, сейчас создается новый механизм, когда работодателю уже не нужно переживать.

— Он страховые взносы перечислил и забыл об этом. Сейчас уже в случае возникновения страхового события (больничного) ФСС получает в рамках электронного документооборота сведения из лечебно-профилактического учреждения и, соответственно, производит расчет страхового возмещения непосредственно сотруднику, — объяснил специалист.

Тогда как раньше компания сначала выплачивала всю сумму по листу временной нетрудоспособности сотрудника в зависимости от его стажа и средней зарплаты за два года, а затем запрашивала у ФСС возмещение своих трат. Сейчас же, по закону, она оплачивает только первые три дня больничного, а затем предоставляет сведения в ФСС. С нововведением и эта необходимость уходит в прошлое, поскольку документы о страховых выплатах будут формироваться автоматически.

Подводных камней нет

По словам Александра Сафонова, остается один нюанс — диалог между Фондом социального страхования и сотрудником какой-либо организации.

— Данную работу необходимо грамотно выстроить, чтобы возмещение не шло долго. А так новая система более простая для всех. Для работника это выгодно тем, что если у работодателя по каким-то причинам не будет денежных средств, наемный сотрудник все равно деньги получит, — добавил эксперт.

Вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы Олег Шеин вообще не видит никаких подводных камней в прямых выплатах. Он также считает, что эта мера застрахует граждан от таких ситуаций, как, например, арест денег на счетах предприятия, что в кризис, увы, случается часто.

— Кроме того, для самих бухгалтерий организации это хорошее решение, поскольку меньше придется им работать, соответственно, меньшим станет документооборот, — отметил политик.

В целом прямые выплаты Шеин назвал позитивной мерой, без каких-либо рисков. Она также не потребует расширения Фонда социального страхования, поскольку современные технологии позволяют выполнять его работу со значительно меньшим числом сотрудников.

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