«Потери слишком велики»: почему работающим россиянам не повысят пенсии в 2021 году

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В России МРОТ будут рассчитывать с учетом медианной зарплаты, которая, как ожидают в Минфине, будет расти и положительно влиять на индексацию пенсий. Ждать ли пожилым россиянам повышения выплат в 2021 году, «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ, проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

В вопросах возможного увеличения пенсий в будущем следует исходить из того, как себя чувствует экономика страны на сегодняшний день. По мнению эксперта, она «немного присела» из-за пандемии коронавируса, хотя «эффект низкой базы мы отработали».

— Коронавирус, конечно, не навсегда с нами. Совершенно понятно, что экономика будет расти, причем не самыми маленькими темпами, — считает собеседник «ВМ».

Он объяснил, что с улучшением экономической составляющей ожидается повышение медианной зарплаты. В процентах от нее увеличиваются взносы в Пенсионный фонд России, затем следует индексация пенсионных выплат. При всем этом речь идет о понятии «реальная зарплата», подчеркивает специалист.

— Здесь очень важно учитывать то, что у нас высокая дифференциация доходов по стране. Вы наверняка найдете людей, которые, например, из-за пандемии потеряли работу. Для них все эти заявления о росте доходов и пенсий — сказки, ведь их достаток упал. Это проблема гораздо шире, чем мы с вами думаем. Она не из разряда «зарплата выросла на три процента, а цены — на десять», — уточнил он.

Строить прогнозы в условиях такой нестабильной обстановки крайне затруднительно и больше похоже на «тычки пальцем в небо», говорит Марголин. Пенсии у россиян действительно подрастут в будущем году, но на сколько, станет ясно только тогда, когда базовые условия прогнозов по этому вопросу не будут подвержены никаким внешним шокам, а этого пока никто не может гарантировать.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Среди прочего экономист усомнился в том, что работающим пенсионерам проиндексируют выплаты. Чтобы это сделать, потребуется увеличить расходы, но средства взять неоткуда.

— Никто не против, чтобы люди больше получали. Вопрос в источнике. Если раньше потери бюджета РФ оценивались в 4–5 триллионов рублей, а это очень много, то сейчас прогноз чуть получше, но потери все равно слишком велики. Издержки закрываются либо за счет резервов, либо за счет заимствований, которые Россия пока еще может себе позволить. Индексация пенсий работающим гражданам станет еще одной расходной частью, — заявил доктор экономических наук.

Для роста обеспеченности населения на рынке должны быть предложения, товары и услуги, продолжил собеседник «ВМ». В противном случае идея увеличить льготы для трудоустроенных граждан в возрасте напоминает проницательное замечание: «Научите попугая говорить «спрос» и «предложение» — и вы получите квалифицированного экономиста».

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