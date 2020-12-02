Первый регион в России сделал 31 декабря выходным днем

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Последний день 2020 года сделали выходным в одном из регионов России. Первопроходцем в этом направлении стала Белгородская область.

В среду, 2 декабря, временно исполняющий обязанности главы данного региона Вячеслав Гладков подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет нерабочим днем. В документе уточняется, что отдохнуть в канун Нового года смогут органы исполнительной власти, а также областные государственные учреждения и предприятия. При этом вместо 31 декабря сотрудникам этих компаний придется работать в субботу, 26 декабря.

Также уточняется, что детсады в регионе будут работать в режиме дежурных групп, передает РИА Новости.

Ранее член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев направил российским губернаторам обращение с призывом сделать последний день этого года выходным. Общественник обратил внимание на то, что за это выступают более 85 процентов граждан.

Читайте также: «Никто не будет работать»: в Госдуме поддержали объявление 31 декабря выходным днем