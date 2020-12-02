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Два дома по программе реновации в Кузьминках введут в эксплуатацию в 2021 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Два дома по программе реновации в Кузьминках введут в эксплуатацию в 2021 году

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Жигулёвская улица, 3 Карта всех событий

Два жилых дома, возведенных по программе реновации в районе Кузьминки, введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Объекты расположены по адресу улица Жигулевская, владение 3.

— Два жилых дома по программе реновации введут в эксплуатацию в следующем году. В настоящее время монолитные работы завершены в полном объеме, завершается монтаж индивидуального теплового пункта, ведутся работы по устройству внутренних перегородок и внутренних инженерных сетей, — отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

По его словам, дома строятся по индивидуальному проекту. Первый дом рассчитан на 102 квартиры, второй — на 187 квартир. Горожане получат жилплощадь с улучшенной отделкой, в каждой секции появятся лифты. Часть квартир предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помещения первого этажа выделят под размещение объектов социального и коммерческого назначения, там откроются спортивные клубы, салоны красоты, кружки и так далее.

Всего в районе Кузьминки новые квартиры выделят жителям 287 домов, передает агентство городских новостей «Москва».

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