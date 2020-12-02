Масляное пятно было локализовано на Москве-реке

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Пресс-служба ГУП «Мосводосток» сообщила о локализации масляного пятна на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко. Масляная пленка была обнаружена утром 2 декабря, но существенного вреда экологии не нанесла.

— Водная гладь на западе столицы в районе набережной Тараса Шевченко очищена от следов масляной пленки. На месте работают два корабля Мосводостока и катер департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Бригады Мосводостока с берега обследуют русло реки вверх по течению, оголовки и водовыпуски на предмет источника поступления масляной пленки в акваторию. С учетом небольшой площади загрязнения, а также толщины пленки существенного вреда Москва-реке не нанесено, — говорится в сообщении пресс-службы Мосводостока.

Виновные в загрязнении реки будут привлечены к административной ответственности, привели в агентстве городских новостей «Москва» слова пресс-службы Мосводостока.

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