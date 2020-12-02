Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присуждении премий имени Николая Островского в 2020 году. Соответствующий документ размещен на официальном портале главы города.

Как уточняется, в номинации «За выдающиеся достижения в исполнительном искусстве»награду получил актер и режиссер Театра мимики и жеста Роберт Фомин, в номинации «За выдающиеся достижения в литературе и публицистике» — детский писатель Татьяна Рик, а в номинации «За выдающиеся достижения в области дизайна и моды» — дизайнер Светлана Козинова.

Кроме того, премии были присуждены Вадиму Чугунову и Алле Янченко в номинации «За стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности», Роману Новикову — «За популяризацию здорового образа жизни», Тамаре Андроновой — «За популяризацию жизненного подвига и творчества писателя Николая Островского», Галине Алешиной и Антонине Стейнберг — «За существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры и искусства» и Наталии Агафоновой — «За активную общественную деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их достижений».

Контролировать выполнение указа будет заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

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