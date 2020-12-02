Мэр Москвы открыл блок реанимации в COVID-госпитале на ВДНХ

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ввод реанимационного отделения в госпитале на ВДНХ поможет оказывать полноценную помощь больным с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 2 декабря, принимая участие в открытии реанимационного отделения резервного госпиталя для пациентов с коронавирусом.

— Здесь, на ВДНХ, была создана уникальная реанимационная система, состоящая из более чем 200 коек, оснащенная всем самым современным оборудованием. С сегодняшнего дня, после ввода реанимационного отделения, этот резервный госпиталь будет работать не только для того, чтобы оказывать помощь не очень тяжелым больным, но и сможет вести полноценную работу, оказывать полноценную помощь, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

По его словам, резервные COVID-госпитали несут большую нагрузку. При этом Собянин отметил, что половину из всех мощностей составляют «специализированные корпуса, которые сделаны для борьбы с инфекцией». Мэр уточнил, что власти не только наращивают объемы помощи, но и ее качество.

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