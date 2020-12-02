Электрички не будут останавливаться на трех станциях ОЖД из-за проведения работ

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Пригородные поезда, которые следуют из Москвы, временно не производят остановку на платформах Молжаниново, Новоподрезково и Подрезково из-за проведения работ на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

— Пригородные поезда в сторону области временно не останавливаются на платформах Молжаниново, Новоподрезково и Подрезково. Причина — проведение восстановительных работ на участке Химки — Сходня, — отметил перевозчик.

Пассажирам посоветовали добираться до станций через пункт Сходня, где нужно сделать пересадку на поезд, который следует в противоположном направлении. Входы и выходы через турникеты будут осуществляться беспрепятственно для пассажиров, которые намерены проследовать до указанных станций таким способом, говорится на официальном сайте МТППК.

Ранее сообщалось, что движение по трем путям ОЖД задерживается из-за повреждения контактного провода.

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