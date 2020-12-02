Три электрички между Москвой и Крюково отменили из-за инцидента на ОЖД
Три электрички между Москвой и Крюково отменили для ввода движения в график после сбоя на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
Отмечается, что были отменены № 6202 Останкино — Крюково, № 6369 Москва — Крюков, № 6371 Крюково — Москва, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее появилась информация, что на перегоне станций «Химки — Сходня» Ленинградского направления ОЖД при производстве строительных работ произошло падение балки на железнодорожные пути.
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