Три электрички между Москвой и Крюково отменили из-за инцидента на ОЖД

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Три электрички между Москвой и Крюково отменили для ввода движения в график после сбоя на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Отмечается, что были отменены № 6202 Останкино — Крюково, № 6369 Москва — Крюков, № 6371 Крюково — Москва, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее появилась информация, что на перегоне станций «Химки — Сходня» Ленинградского направления ОЖД при производстве строительных работ произошло падение балки на железнодорожные пути.

Читайте также: СК начал проверку после смерти девушки во время стрима известного блогера