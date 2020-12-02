Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Некрасиво»: Андрей Разин назвал концерт Басты неприемлемым
Фото: YouTube.com / Кубань 24

«Некрасиво»: Андрей Разин назвал концерт Басты неприемлемым

Захар Чайченко

Общество

Российский рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко — прим. «ВМ») спровоцировал скандал, связанный с его концертами 27 и 28 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Многие знаменитости остались недовольными халатным отношением коллеги по шоу-бизнесу к здоровью своей аудитории и неодобрительно высказались в его адрес. В число недовольных концертом Басты попал продюсер Андрей Разин.

— Баста должен был отказаться от концертов в пандемию! Мне тоже предлагали провести концерт группы «Ласковый май» 3 января в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Но я отказался!Баста продал билеты и положил деньги в карман на фоне других голодающих артистов. Я считаю, что это кощунство, — заявил продюсер группы «Ласковый май».

По словам артиста, Баста продемонстрировал крайнюю черствость и равнодушие по отношению к собственным слушателям. Помимо этого, Разин заявил, что Вакуленко подал плохой пример населению в и без того непростой период коронавирусных ограничений, передает «Собеседник».

— Я считаю, поступил он очень некрасиво: хапнул свои деньги и радуется, — высказался артист.

Также Разин уверен, ничего удивительного в том, что комитет по культуре Санкт-Петербурга не выявил никаких нарушений, нет, так как санкт-петербургские власти сами разрешили провести этот концерт. В заключение он объяснил собственное нежелание проводить выступление «Ласкового мая» тем, что он неравнодушен к здоровью своих слушателей, в отличие от Басты.

Читайте также: Зрители на концерте Басты не соблюдали масочный режим и соцдистанцию

концертБастапродюсер Андрей Разин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Владимир Урин
Владимир Урин

Самое главное — сыграть спектакль

Все мнения
О проекте