«Некрасиво»: Андрей Разин назвал концерт Басты неприемлемым

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Российский рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко — прим. «ВМ») спровоцировал скандал, связанный с его концертами 27 и 28 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Многие знаменитости остались недовольными халатным отношением коллеги по шоу-бизнесу к здоровью своей аудитории и неодобрительно высказались в его адрес. В число недовольных концертом Басты попал продюсер Андрей Разин.

— Баста должен был отказаться от концертов в пандемию! Мне тоже предлагали провести концерт группы «Ласковый май» 3 января в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Но я отказался!Баста продал билеты и положил деньги в карман на фоне других голодающих артистов. Я считаю, что это кощунство, — заявил продюсер группы «Ласковый май».

По словам артиста, Баста продемонстрировал крайнюю черствость и равнодушие по отношению к собственным слушателям. Помимо этого, Разин заявил, что Вакуленко подал плохой пример населению в и без того непростой период коронавирусных ограничений, передает «Собеседник».

— Я считаю, поступил он очень некрасиво: хапнул свои деньги и радуется, — высказался артист.

Также Разин уверен, ничего удивительного в том, что комитет по культуре Санкт-Петербурга не выявил никаких нарушений, нет, так как санкт-петербургские власти сами разрешили провести этот концерт. В заключение он объяснил собственное нежелание проводить выступление «Ласкового мая» тем, что он неравнодушен к здоровью своих слушателей, в отличие от Басты.

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