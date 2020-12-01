Зрители на концерте Басты не соблюдали масочный режим и соцдистанцию

Фото: Официальная страница Басты в Facebook

Зрители нарушали масочный режим и социальную дистанцию во время концерта рэпера Басты в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

— Специалист-эксперт Роспотребнадзора по Петербургу Артем Юшев составил протокол. Из него следует, что на концерте Басты не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавирусной инфекции, а именно: зрители не использовали СИЗ; не соблюдали социальную дистанцию, — приводит сообщение службы РИА Новости.

Ранее Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, где состоялся концерт Басты, получил протокол о возбуждении административного дела и ждет решения суда.

Напомним, Ледовый дворец закрыли из-за нарушения санитарных мер на концерте рэп-исполнителя Басты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что в текущей ситуации организация мероприятия такого масштаба является недопустимой, поскольку создает условия для распространения инфекции и подвергает угрозе жизнь и здоровье людей.

Напомним, по факту проведения мероприятия была организована проверка. Сам же Баста заявил, что все требования безопасности на концерте были соблюдены. Уведомительные письма были подписаны в городских структурах, а заполняемость зала Ледового дворца составила 50 процентов.

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