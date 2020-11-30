Баста: Все требования безопасности на концерте в Ледовом дворце были соблюдены

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Российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, сделал подробный отчет в своем Instagram-аккаунте по поводу последнего выступления в санкт-петербургском Ледовом дворце. Это было сделано по причине многочисленных нападок критиков.

— Все требования, перечисленные в постановлении губернатора Санкт-Петербурга, были соблюдены, все уведомительные письма подписаны в городских структурах. Заполняемость зала Ледового дворца на нашем концерте составила 50 процентов, — написал Вакуленко.

Кроме того, он уточнил, что большинство недоброжелательных комментаторов ссылались на допустимые 25 процентов людей, которые могли присутствовать на мероприятии. Тем не менее, по словам Вакуленко, данные ограничения вступят в силу лишь с 1 декабря. Вдобавок он сообщил, что на его концерте никто не танцевал, потому как специально предназначенного для этого партера просто не было.

Также Баста предположил, что прошедшее мероприятие могло вызвать резкое недовольство у его конкурентов — других организаторов, которые не смогли примириться с новыми правилами проведения концертов.

Напомним, что ранее сообщалось о проведении проверки по факту концерта рэпера Басты Петербургским управлением Роспотребнадзора, где, по сообщениям очевидцев, были нарушены ограничения по коронавирусу.

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