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Ледовый дворец в Петербурге получил протокол о возбуждении административного дела
Фото: depositphotos.com

Ледовый дворец в Петербурге получил протокол о возбуждении административного дела

Юлия Захарова

Происшествия

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, где состоялся концерт Басты, получил протокол о возбуждении административного дела и ждет решения суда. Об этом во вторник, 1 декабря, заместитель гендиректора дворца по правовым вопросам Георги Николов.

— Мы получили протокол управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о возбуждении дела об административных правонарушениях в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований… Это связано с концертом Басты, — отметил он.

Николов не стал раскрывать детали претензии Роспотребнадзора, добавив, что решение о приостановлении деятельности дворца необходимо принять суду. Дата заседания пока неизвестна. Пока проведение массовых мероприятий в Ледовом дворце не планируется, однако 7 декабря там должен состояться хоккейный матч между СКА и Динамо Рига, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ледовый дворец в Санкт-Петербурге закрыли из-за нарушения санитарных мер на концерте рэп-исполнителя Басты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что в текущей ситуации организация мероприятия такого масштаба является недопустимой, поскольку создает условия для распространения инфекции и подвергает угрозе жизнь и здоровье людей.

Напомним, по факту проведения мероприятия была организована проверка. Сам же Баста заявил, что все требования безопасности на концерте были соблюдены. Уведомительные письма были подписаны в городских структурах, а заполняемость зала Ледового дворца составила 50 процентов.

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