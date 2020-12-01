Ледовый дворец в Петербурге закрыли из-за нарушения санитарных мер на концерте Басты

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Ледовый дворец в Санкт-Петербурге закрыли из-за нарушения санитарных мер на концерте рэп-исполнителя Басты. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, ситуацию с заболеванием в стране во многом определяет ситуация в российской столице и Петербурге — в этих городах находятся порядка 40 процентов зараженных.

— Ситуация, которая имела место в одном из городов в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд, — заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Видео: Telegram-канал Life Shot

Глава ведомства подчеркнула, что в текущей ситуации организация мероприятия такого масштаба является недопустимой, поскольку создает условия для распространения инфекции и подвергает угрозе жизнь и здоровье людей.

Напомним, что ранее сообщалось о проведении проверки по факту концерта рэпера Басты Петербургским управлением Роспотребнадзора, где, по сообщениям очевидцев, были нарушены ограничения по коронавирусу.

Сам же Баста заявил, что все требования безопасности на концерте были соблюдены. Уведомительные письма были подписаны в городских структурах, а заполняемость зала Ледового дворца составила 50 процентов.

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