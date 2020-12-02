В НАТО назвали Россию главной военной угрозой до 2030 года

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

НАТО считает Россию главной военной угрозой своей безопасности как минимум до 2030 года. Об этом говорится в документе, на основании которого саммит НАТО в 2021 году намерен принять новую Стратегическую концепцию альянса.

— На перспективу до 2030 года Россия скорее всего остается главной военной угрозой для альянса, — уточнили в сообщении.

Помимо этого, НАТО считают Китай второй по масштабам военной угрозой своей безопасности после РФ. В докладе сообщили о необходимости создать в структуре альянса постоянно действующий орган для оценки этой страны.

В документе уточняется, что Китай обладает мощью и возможностями, которые могут стать открытым вызовом демократическому обществу, передает ТАСС.

Также в НАТО отметили, что альянс должен быть открытым для обсуждения мирного сосуществования с Россией. Такой диалог должен вестись с позиции единства и силы.

Читайте также: Лукашенко заявил, что в НАТО создают группировку для захвата западной Белоруссии