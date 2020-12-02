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Лукашенко заявил, что в НАТО создают группировку для захвата Западной Белоруссии
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил, что в НАТО создают группировку для захвата Западной Белоруссии

Виктория Родимкина

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите лидеров стран ОДКБ заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата земель Западной Белоруссии. Об этом сообщило БелТА в среду, 2 декабря.

— Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я, как президент, и белорусы можем с этим согласиться? Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют, — сказал белорусский лидер.

Он пояснил, что НАТО создает военную группировку для захвата указанных земель.

Кроме того, Александр Лукашенко призвал обратить внимание на заявления НАТО о разработке некой новой стратегии. Он уточнил, что «всем ясно, против кого и чего она будет направлена».

Также, добавил президент Белоруссии, введение санкций в мире стало «обыденной практикой», в то время как такая мера должна применяться только в исключительных случаях.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТО
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