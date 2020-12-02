ОДКБ планирует наращивать участие в обеспечении мира и безопасности

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет наращивать свое участие в обеспечении мира. Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте Кремля в среду, 2 декабря.

Заседание совета коллективной безопасности ОДКБ состоялось в среду в онлайн-режиме под председательством президента России Владимира Путина.

Уточняется, что ОДКБ выступает за урегулирование международных и региональных конфликтов, в том числе вооруженных, только мирным путем.

— ОДКБ будет наращивать свое участие в глобальных усилиях по обеспечению мира и безопасности, последовательно выступая за урегулирование международных и региональных конфликтов, прежде всего вооруженных, исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, — уточнили в сообщении.

Также сообщается, что страны ОДКБ заявили о решении продолжить наращивать усилия в борьбе с терроризмом, а также поддержали продолжение совместной борьбы с экстремизмом.

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