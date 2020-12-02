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Путин заявил, что возможности системы здравоохранения в России нарастают
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин заявил, что возможности системы здравоохранения в России нарастают

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин оценил состояние российской системы здравоохранения, открывая многофункциональные медицинские центры Минобороны России в среду, 2 декабря.

— За последние месяцы мы наращиваем возможности системы здравоохранения, — сказал глава государства во время видеоконференции, передает РИА Новости.

Кроме того, российский лидер отметил, что военные специалисты на отлично справились с задачей многофункциональных центров для лечения пациентов с коронавирусом. Владимир Путин уточнил, что стройка шла безостановочно.

Также глава государства сообщил, что в конце 2020 года в Южно-Сахалинске будет открыт новый медцентр для лечения пациентов с COVID-19.

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