Путин заявил, что возможности системы здравоохранения в России нарастают

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин оценил состояние российской системы здравоохранения, открывая многофункциональные медицинские центры Минобороны России в среду, 2 декабря.

— За последние месяцы мы наращиваем возможности системы здравоохранения, — сказал глава государства во время видеоконференции, передает РИА Новости.

Кроме того, российский лидер отметил, что военные специалисты на отлично справились с задачей многофункциональных центров для лечения пациентов с коронавирусом. Владимир Путин уточнил, что стройка шла безостановочно.

Также глава государства сообщил, что в конце 2020 года в Южно-Сахалинске будет открыт новый медцентр для лечения пациентов с COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин заявил, что власти РФ поддержат нефтегазохимическую отрасль