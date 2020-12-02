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Народный календарь. Чем оградить себя от несчастий 3 декабря
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Народный календарь. Чем оградить себя от несчастий 3 декабря

Василий Плиткин

Общество

В этот четверг, 3 декабря, в народном календаре отмечается день архиепископа Константинопольского Прокла. Святого просили защитить дом и семью от нечистой силы, которая начинала с этого дня вредить людям. Православные христиане верили, что в начале декабря нечистая сила не только пакостит людям, а толкает людей на худшие поступки.

Обычай гласил, что все щели в доме и дымоход нужно плотно закрыть, а на входе поставить скрещенные палочки. Ими закрывали все емкости с водой, чтобы злые духи не проникли туда. Чтобы оградить себя от напастей, нужно помолиться Проклу и перекреститься.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чем оградить себя от несчастий 3 декабря

Приметы погоды гласили, что если рано утром в этот день идет снег, а ветра нет, то ближайшие дни будут ясными. Если вы услышали пение снегиря, грядет вьюга.

3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Памятная дата была принята в октябре 2014 года. Профессиональный праздник отмечают российские юристы.

155 лет назад была основана Петровская земледельческая и лесная академия, сегодня – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева. 148 лет назад сотрудник Британского музея Джордж Смит обнаружил на обломке одной из табличек с отрывком из шумерского эпоса начало легенды о Всемирном потопе. 28 лет назад было отправлено первое в мире СМС-сообщение.

В этот день родились итальянский композитор Нино Рота, актрисы Нина Дорошина и Джулианна Мур, британский рок-музыкант Оззи Осборн.

Именины отмечают Александр, Алексей, Анна, Татьяна, Фекла, Василий, Иларион, Анатолий, Иван, Иосиф.

Читайте также: Народный календарь. Как 2 декабря защитить свой дом от всех напастей

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