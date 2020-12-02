Движение на юго-востоке Москвы ограничат из-за закрытия участка БКЛ
Движение поездов приостановят между станциями Некрасовской линии метрополитена «Нижегородская» и «Лефортово». Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.
Уточняется, что изменения связаны с подготовкой к вводу в эксплуатацию северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции «Лефортово» до станции «Электрозаводская».
Также станции «Лефортово» и «Авиамоторная» закроют для пассажиров, для них организуют компенсационные маршруты. Автомобилистов же предупредили об ограничении движения на юго-востоке столицы с 12 до 15 декабря, поскольку ЦОДД намерен обособить участок выделенной полосы на Авиамоторной улице от улицы Красноказарменная до шоссе Энтузиастов. Передвижение по нему запретят для таксистов.
Кроме того, для организации приоритетного движения городского транспорта водителям запретят поворот с улицы Солдатская на улицу Наличная, правый поворот с улицы Авиамоторная на шоссе Энтузиастов при движении от улицы Красноказарменная и поворот с улицы Авиамоторная на улицу Пруд-Ключики. Также будет ограничено движение по Авиамоторной улице в районе дома 43/24 и перед пересечением с улицей Пруд-Ключики.
Одностороннее движение будет введено на участке улицы Наличная от улицы Солдатская до дома № 4, строения 1.
Помимо этого, на ряде улиц запретят парковать транспортные средства.
Читайте также: Водителей предупредили об ограничениях на северо-востоке Москвы