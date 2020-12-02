Движение на юго-востоке Москвы ограничат из-за закрытия участка БКЛ

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Движение поездов приостановят между станциями Некрасовской линии метрополитена «Нижегородская» и «Лефортово». Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Уточняется, что изменения связаны с подготовкой к вводу в эксплуатацию северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции «Лефортово» до станции «Электрозаводская».

Также станции «Лефортово» и «Авиамоторная» закроют для пассажиров, для них организуют компенсационные маршруты. Автомобилистов же предупредили об ограничении движения на юго-востоке столицы с 12 до 15 декабря, поскольку ЦОДД намерен обособить участок выделенной полосы на Авиамоторной улице от улицы Красноказарменная до шоссе Энтузиастов. Передвижение по нему запретят для таксистов.

Фото: Пресс-служба ЦОДД

Кроме того, для организации приоритетного движения городского транспорта водителям запретят поворот с улицы Солдатская на улицу Наличная, правый поворот с улицы Авиамоторная на шоссе Энтузиастов при движении от улицы Красноказарменная и поворот с улицы Авиамоторная на улицу Пруд-Ключики. Также будет ограничено движение по Авиамоторной улице в районе дома 43/24 и перед пересечением с улицей Пруд-Ключики.

Одностороннее движение будет введено на участке улицы Наличная от улицы Солдатская до дома № 4, строения 1.

Помимо этого, на ряде улиц запретят парковать транспортные средства.

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