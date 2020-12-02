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Пожар на складе на востоке Москвы ликвидировали
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пожар на складе на востоке Москвы ликвидировали

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Заваруевский переулок, 32с1 Карта всех событий

Пожар, возникший на складе на востоке Москвы, потушили на площади 150 квадратных метров. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по столице.

Инцидент произошел по адресу Заваруевский переулок, дом 32, строение 1.

— Пожар ликвидирован, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Информации о пострадавших не поступало.

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