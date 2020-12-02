Пожар на складе на востоке Москвы ликвидировали

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Россия, Москва, Заваруевский переулок, 32с1 Карта всех событий

Пожар, возникший на складе на востоке Москвы, потушили на площади 150 квадратных метров. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по столице.

Инцидент произошел по адресу Заваруевский переулок, дом 32, строение 1.

— Пожар ликвидирован, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Информации о пострадавших не поступало.

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