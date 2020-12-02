Пиар-директор Юлии Началовой рассказала, кто воспитывает дочь певицы

Фото: instagram.com/julianachalova

Дочь певицы Юлии Началовой воспитывают бабушка и дедушка. Об этом сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева.

По ее словам, Вере исполнилось 14 лет. В этом году она пошла в восьмой класс. Девочка живет с бабушкой и дедушкой. Вера общается с отцом Евгением Алдонином. В ближайшее время девочка получит паспорт.

Исаева рассказала, что на день рождения к Вере приехали самые близкие люди и тепло поздравили ее.

— Также она отпразднует чуть позже день рождения с друзьями из школы, со сверстниками, — цитирует Исаеву teleprogramma.pro.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

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