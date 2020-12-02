«Мерседес» переместили на спецстоянку в Москве за долги в 2,5 миллиона рублей

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

«Московский паркинг» вместе с судебными приставами задержали Mercedes-Benz С200 4МАТIС, организация-владелец которого накопила долгов по штрафам на 2,5 миллиона рублей. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что владелец машины сможет забрать ее только после погашения всех долгов. Штрафы на такую сумму в Москве фиксируются очень редко.

Дептранс просит водителей соблюдать правила парковки и оплачивать штрафы вовремя, а именно в течение 60 дней. Последствия от непогашенных штрафов могут быть самыми неприятными — от запрета на выезд из страны до ареста имущества.

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