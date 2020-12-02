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ООН сообщила, что 2020 год станет одним из самых жарких в истории
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

ООН сообщила, что 2020 год станет одним из самых жарких в истории

Виктория Родимкина

Общество

Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2020 год станет одним из самых жарких в истории.

— Климатические изменения продолжили свой необратимый ход в 2020 году, который находится на пути к тому, чтобы стать одним из трех самых жарких годов в истории. 2011-2020 будет самым жарким десятилетием в истории, — говорится в сообщении.

На сайте организации уточнили, что концентрация парниковых газов в атмосфере в 2020 году продолжала расти, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Специалисты регистрировали новые температуры на земле, в море и в Арктике. Кроме того, в Австралии, Сибири, в США и в Южной Америке были лесные пожары, в Африке и Азии — наводнения.

ООН отметила, что средняя температура в мире в этом году должна быть на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня.

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климатвысокая температураООН
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