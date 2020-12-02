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«Непотопляемая Елена»: Садальский опубликовал фото с преобразившейся Степаненко
Фото: youtube.com/Россия 1

«Непотопляемая Елена»: Садальский опубликовал фото с преобразившейся Степаненко

Кирилл Николаев

Звезды

Актер Стас Садальский признался, что пришел в восторг, встретив на съемке одной из программ юмористку Елену Степаненко. На своей странице в Instagram он опубликовал совместное фото с бывшей женой Евгения Петросяна.

За последнее время Степаненко сильно преобразилась. Она похудела и сделала пластику. Степаненко произвела неизгладимое впечатление не только на Садальского, но и на его подписчиков. Они заметили, что юмористка сильно изменилась.

«Молодец женщина держится! Берите пример! Непотопляемая Елена!!», «Прекрасно выглядите», «Степаненко огонь!», — написали они в комментариях к посту.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись осенью 2018 года, прожив в браке более 30 лет. В качестве основной версии разрыва отношений между Петросяном и Степаненко рассматривается появление в жизни артиста молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Он сочетался с ней браком, еще не успев разделить имущество с бывшей супругой. По предварительным подсчетам, общая стоимость имущества Степаненко и Петросяна составляет порядка 1,5 миллиарда рублей.

Вскоре у известного сатирика и его новой супруги родился первенец. Это произошло 13 марта. Для 31-летней женщины это первый ребенок, а для юмориста уже второй.

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Елена СтепаненкоСтас Садальскийфото
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