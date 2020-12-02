Астролог объяснила, почему последний месяц до дня рождения проходит тяжело

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram рассказала, что у любого человека последний месяц до дня рождения, как правило, проходит тяжело.

По ее словам, этот период дарит не самые приятные «сюрпризы», эмоции и переживания. Володина считает, что это связано с тем, что человек завершает очередной цикл своей жизни.

— И судьба испытывает нашу готовность к новому с помощью энергий 12-го дома гороскопа – нежданных накладок, неприятностей, внеплановой нервотрепки, — написала она.

За месяц до дня рождения Володина посоветовала расслабиться и остаться наедине с собой. Это поможет ощутить светлое чувство внутреннего покоя перед следующим жизненным этапом.

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