«Победа» отменила рейсы в Магас из-за новой структуры воздушного пространства

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Магас. Такое решение компания приняла в связи с планируемым переходом на новую структуру воздушного пространства с 3 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот».

Уточняется, что официальный представитель компании подтвердил эту информацию.

— Мы вынуждены отменить рейсы в Магас по независящим от нас причинам, — заявил официальный представитель компании.

Известно, что авиакомпания решила отменить рейсы в целях безопасности.

— «Победа» ради безопасности отменила рейсы в Магас, это решение единственно верное и принято из-за нарушений при вводе новой структуры воздушного пространства, — говорится в сообщении.

По словам источника, в созданных условиях организовывать рейсы в Магас «опасно для жизни». Полеты отменены примерно на месяц, добавил он.

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