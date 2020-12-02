Тринадцатилетняя девочка пропала в Сочи

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В Сочи пропала девочка-подросток. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УВД Сочи в среду, 2 декабря.

Уточняется, что пропавшую 1 декабря тринадцатилетнюю девочку Анастасию Волкову ищут полицейские, поисковой отряд «Лиза Алерт» и волонтеры. Известно, про подросток вышла вечером из дома и не вернулась.

Сотрудники полиции просят всех, у кого есть хоть какая-то информация о пропаже девочки, сообщить по телефону 02.

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