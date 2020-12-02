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СК проверит сведения о мошенничестве с квартирой 91-летней артистки балета
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

СК проверит сведения о мошенничестве с квартирой 91-летней артистки балета

Юлия Захарова

Происшествия

Правоохранители проверят сведения о возможном мошенничестве с недвижимостью 91-летней артистки балета. Об этом в среду, 2 декабря, проинформировали в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Информация была озвучена в федеральных СМИ.

— 91-летняя артистка балета сообщила, что ее квартира, ранее подаренная государством за вклад в искусство, принадлежит сейчас неизвестным ей людям. Пожилая женщина считает, что стала жертвой мошенников из-за дорогостоящей недвижимости, расположенной в центре Москвы, — отметили в сообщении ведомства.

Правоохранители проверят изложенные в программе данные, процессуальное решение будет озвучено позднее, говорится на официальном сайте СК.

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ГСУ СК РФмошенничествонедвижимость
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