Восемь столичных технопарков вошли в рейтинг лучших в России

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Восемь технопарков Москвы вошли в VI Национальный рейтинг технопарков РФ. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

В частности, в списке представлены нанотехнологический центр «Техноспарк», особая экономическая зона «Технополис «Москва», технопарки «Калибр», «Слава», «Строгино», «Полюс», «Элма» и «Мосгормаш». Всего рейтинг состоит из 41 технопарка, расположенного в 23 регионах.

— В числе самых эффективных технопарков страны — восемь московских. Это примерно пятая часть всего списка. Лидерство в сфере технологий — один из приоритетов развития Москвы. Для отрасли в городе предусмотрен внушительный набор финансовых и нефинансовых мер поддержки, — отметила Сергунина.

В Москве работает 36 технопарков, которые обеспечивают инфраструктуру для технологического бизнеса. Благодаря статусу управляющие компании могут получить налоговые льготы и льготы по аренде земли. Также они пользуются мерами поддержки столичных властей, включая субсидии на покупку и лизинг оборудования и компенсацию процентов по кредитам.

Как подчеркнул глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, рейтинг технопарков доказывает, что в Москве создается качественная инфраструктура, позволяющая поддерживать высокотехнологичные проекты.

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