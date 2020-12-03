В РФ ответили на обвинения НАТО в усилении присутствия в Крыму

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия усиливает военную мощь в Черном море, в том числе Крыму. На это сенатор от полуострова Сергей Цеков ответил, что НАТО наращивает свое присутствие в регионе Черного моря, а РФ действует в ответ на данную «агрессивную политику».

Как отметил Цеков, в Североатлантическом альянсе «пылят с больной головы на здоровую». Он также добавил, что Россия действует в регионе Черного моря только для защиты своей безопасности, тогда как именно НАТО усиливает там свое присутствие.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин заявил, что обвинения НАТО в адрес РФ необходимы для того, чтобы обосновать увеличение затрат организации на оборону. Альянс, по его мнению, воспринимает Россию как «более удобного противника, которого можно безнаказанно обвинять», передает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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