Мария Захарова оценила слова генсека НАТО о продлении ДСНВ

Фото: mid.ru / МИД РФ

Продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) обеспечило бы дополнительное время для переговоров между Россией и США о будущем контроле над вооружениями. Об этом во вторник, 1 декабря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции предложил главам МИД стран — членов альянса обсудить подходы к сохранению режима контроля над вооружениями, в том числе ограничения на ядерные боезаряды, учитывая истечение срока действия ДСНВ.

— Можно было бы только приветствовать, что в альянсе решили наконец озаботиться ситуацией в сфере контроля над вооружениями, которая неуклонно деградирует в результате последовательного разрушения США договоров и соглашений в данной сфере. Однако не может не вызывать недоумения, что генсек НАТО говорит о прекращении действия ДСНВ как о чем-то уже вполне предопределенном, — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия выступала за продление договора, которое позволило бы «выиграть время для комплексных российско-американских переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями» и изучить все пункты, которые оказывают влияние на стратегическую стабильность. При этом Россия высказала свои соображения, таким образом передав «мяч» штатам.

По мнению Захаровой, НАТО необходимо обратиться к американской стороне и посоветовать им продлить соглашение и приступить к укреплению контроля над вооружениями, говорится на официальном сайте МИД РФ.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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