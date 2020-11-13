«Договор с недостатками»: зачем Байдену продлевать ДСНВ

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Постпред России при ООН Василий Небензя не исключил продления действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае, если президентом США станет Джозеф Байден. Об этом политик заявил в интервью РИА Новости. «Вечерняя Москва» выяснила, насколько сейчас актуально соглашение и какое значение оно имеет для всего мира, несмотря на то, что подписи под ним поставили только Россия и США.

Впритык к инаугурации

Как заметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев, кандидат от демократов в ходе предвыборной кампании выступил за продление договора. Собеседник «ВМ» напомнил, что действующее соглашение было заключено при президенте Бараке Обаме, Байден тогда находился на должности вице-президента.

— Перспективы нам пока неясны. А возможность продления в договоре записана. Байден выступал в предварительном порядке за продление этого договора. Начнутся ли переговоры по новому соглашению, мы не знаем, — считает эксперт.

Инаугурация президента США запланирована на 20 января 2021 года, а срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля. Сроки почти впритык. Однако, по словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, вряд ли это может помешать, если победителем выборов объявят Байдена.

— Договор можно будет пролонгировать без каких-либо дополнительных издержек, даже без участия Конгресса. На это и идет расчет с учетом того, что Байден занимался стратегической безопасностью долгое время и был готов продлить СНВ без дополнительных требований, — объяснил политолог.

Хороший договор с недостатками

Абзалов напомнил, что СНВ-3 — это один из немногих договоров, обеспечивающих стратегическую безопасность, который не был торпедирован Дональдом Трампом. Но пока еще действующий президент США не хотел его продлевать без каких-либо требований. В частности, глава государства планировал подключить к переговорному процессу Китай и ограничить производство некоторых перспективных видов российского ядерного оружия. Поэтому, отмечает специалист, при действующей администрации вероятность торпедирования соглашения была высокой.

Байден же, предположил Абзалов, продлит договор без всяких лишних условий на ближайший год, а затем начнется переговорный процесс.

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В свою очередь, Рогулев констатирует, что СНВ-3 сам по себе неидеален, у него масса недостатков. Если даже говорить с технической точки зрения, то за время действия соглашения появились новые виды вооружений, и его в любом случае надо будет пересматривать. Тем не менее для мира оно принципиально важно.

— Это единственное соглашение в мире, которое «гонку» опасных видов вооружений реально сдерживает, причем со времен холодной войны. Либо страны выбирают путь ограничения, либо отказываются от всех систем международного контроля оружия. И это создает не очень благоприятный прецедент для всего мира. Так что этот договор имеет и символическое значение, и практическое, — подчеркнул Рогулев.

Смягчение позиций

Абзалов придерживается похожего мнения. По его словам, отмена СНВ-3 привела бы к неконтролируемому росту ядерных вооружений. Тем более, Трамп заявлял, что хочет модернизировать «ядерную триаду», что принесло бы колоссальные заказы американским производителям оружия. Правда, и дополнительные издержки для бюджета, говорит эксперт.

— Байден, скорее всего, будет перекидывать финансирование на социалку, на здравоохранение, на образование, поэтому весьма вероятно, что оборонный сегмент не удостоится такого внимания, как при Трампе, — прогнозирует Абзалов.

Специалист также не исключил, что, помимо СНВ-3, со стороны США могут появиться смягчения позиций и по другим документам. В частности, какие-то подвижки могут произойти по договору о ракетах малой и средней дальности. По крайней мере, их не станут размещать вблизи российских границ. И, возможно, даже на территории Евросоюза. Но зависеть это будет от того, кто займет должности госсекретаря США и главы Совета по национальной безопасности США. Причем второй пост в переговорном процессе имеет более важную роль, чем первый, заключил политолог.

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