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Названы главные ошибки при очистке автомобиля от наледи
Фото: «Вечерняя Москва»

Названы главные ошибки при очистке автомобиля от наледи

Юлия Ямпольская

Общество

Эксперты рассказали, что не стоит делать при очистке автомобиля от наледи. Об этом в четверг, 3 декабря, пишет журнал «За рулем».

Отмечается, что не стоит оставлять стеклоочистители включенными после того, как водители закончат поездку. При запуске машины нужно проверять, не включены ли они, потому что из-за примерзших дворников существует риск перегорания предохранителя

Также специалисты рассказали, что не следует использовать стеклоочистители, если на стекле появились небольшие оттаявшие участки.

— Щетки против льда бессильны, а изнашиваются они в таких условиях моментально, — уточнили эксперты.

По их словам, не стоит поливать замерзшее стекло незамерзающей жидкостью. Это может привести к тому, что жидкость тоже замерзнет и лишь усугубит ситуацию.

Также не нужно поливать стекло снаружи горячей водой — из-за этого могут появиться трещины.

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