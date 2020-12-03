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Москвичей пригласили на виртуальные лекции по древней славянской культуре
Фото: freepik.com

Москвичей пригласили на виртуальные лекции по древней славянской культуре

Вероника Кузьминова

Город

Москвичей пригласили посетить виртуальные лекции по древней славянской культуре и занятие по современной лингвистике. Они пройдут на ВДНХ в период с 3 по 26 декабря.

Площадкой для занятий станет платформа Zoom и соцсети центра славянской письменности «Слово». С 6 по 20 декабря запланировано несколько встреч с основателем центра исследований древнерусской культуры «Зело» Николаем Буцких. Он расскажет о тайных алфавитах древности и представит «фантастических тварей» русского Средневековья.

— Мы приглашаем всех желающих узнать о том, как древние книжники шифровали тексты не только с использованием кириллицы и глаголицы, но и греческих букв, а также готического письма. Кроме того, на лекциях расскажут, как в Древней Руси представляли себе мифологических и экзотических животных, — сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Также перед зрителями выступит кандидат филологических наук, доцентом факультета журналистики МГУ Егор Сартаков. Он проведет заседания читательского клуба, где обсудят романы «Преступление и наказание» и «Война и мир», а также спикер станет куратором занятий по русскому языку, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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