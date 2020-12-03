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Власти Москвы сдадут в аренду по льготной цене более 100 помещений
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы сдадут в аренду по льготной цене более 100 помещений

Вероника Кузьминова

Город

Представители малого и среднего бизнеса смогут по льготе арендовать еще 109 нежилых помещений в разных округах столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, площадь недвижимости разнится от 11 до 1840 квадратных метров.

— В рамках программы представители малого и среднего предпринимательства могут арендовать недвижимость в Москве на срок до десяти лет по цене от одной тысячи рублей за квадратный метр в год для подвальных помещений и от 4750 рублей для цоколя, первых этажей и выше, — приводятся слова Ефимова на официальном сайте мэра Москвы.

Больше всего помещений выставлено на торги на востоке Москвы. Там сдают в аренду 17 объектов. На втором месте юг — 16 помещений. Замыкает тройку северо-запад с 15 помещениями. В центре города сдают только два объекта.

Уточняется, что за почти три года по льготной ставке было арендовано 1,5 тысячи помещений.

Читайте также: Владимир Ефимов рассказал, какие предприятия могут получить «арендные льготы»

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