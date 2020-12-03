Центр занятости столицы помогает выпускникам найти первую работу

Фото: Центр занятости «Моя карьера»

Правительство Москвы помогает выпускникам вузов и колледжей в поиске работы и трудоустройстве — это один из приоритетов работы столичной службы занятости. Осенью 2020 года центр занятости населения «Моя работа» запустил уникальный проект «Первая работа», направленный на трудоустройство молодых специалистов без опыта на квотируемые рабочие места. Благодаря проекту 22-летний выпускник вуза Илья Пирогов стал сотрудником отдела централизованного контроля ГКУ «Инфогород» Департамента информационных технологий правительства Москвы.

По закону города Москвы от 22.12.2004 № 90 «О квотировании рабочих мест» организации, где работает больше 100 человек, обязаны выделять в штате 2 процента мест для трудоустройства молодежи.

В этом году из-за пандемии коронавируса выпускникам особенно непросто найти подходящую вакансию на рынке труда. Илья Пирогов рассказал, что еще в 11-м классе четко понял, что хочет заниматься информационной безопасностью, и после школы поступил в Институт истории и государственного управления Башкирского государственного университета. К сожалению, самый важный, заключительный этап студенчества Ильи пришелся на период пандемии — сдача госэкзаменов и защита диплома проходила дистанционно. Продолжить обучение он решил в Москве и поступил в магистратуру Государственного университета управления, параллельно занялся поиском работы.

В августе 2020 года Илья увидел на портале hh.ru статью о проекте «Первая работа» столичного центра занятости. Он подходил по всем параметрам: в проекте могут участвовать выпускники вузов и колледжей в возрасте от 18 до 26 лет, имеющие российское гражданство, без опыта работы по трудовой книжке. Илья зарегистрировался на сайте czn.mos.ru, заполнил заявку и отправил свое резюме на почту firstjob@social.mos.ru.

— Мне позвонили из центра занятости всего через недели две и сообщили, что моя кандидатура заинтересовала работодателя. Я был рад: мою заявку получили, к ней внимательно отнеслись, нашли соответствующую специальности работу! Теперь я точно знаю: проект «Первая работа» совершенно реально помогает вчерашним выпускникам, у каждого есть шанс трудоустроится и без опыта работы, — поделился Илья.

На следующий день после звонка специалиста центра с Ильей связались из ГКУ «Инфогород» и предложили пройти собеседование онлайн. Молодой человек отметил, что работа в государственной организации была его мечтой, так как во время студенческих практик он оценил все ее преимущества.

— Собеседование проводили руководитель и менеджер по персоналу. Волнение ушло буквально после первых вопросов, беседа была обстоятельной и по теме, которую я хорошо знаю. Не надо было что-то придумывать и казаться опытнее, чем я есть на самом деле. Мои знания оценили положительно, и с 9 ноября я приступил к своей первой работе. Сейчас обязательно вести электронную трудовую книжку, но я попросил и бумажную, чтобы моя мечта, ставшая явью, была более ощутима. В моей трудовой книжке первая запись — «инженер отдела централизованного контроля департамента системы государственных услуг «Инфогород» при правительстве Москвы», — поделился Илья.

Для участия в проекте необходимо либо подать заявку на сайте центра czn.mos.ru, либо создать резюме и направить его на почту firstjob@social.mos.ru. После обработки заявки с кандидатом связывается специалист центра занятости «Моя работа» для консультации и дальнейшего трудоустройства.

В случае необходимости перед собеседованием с работодателем карьерные эксперты центра тщательно готовят кандидата. Также в центре можно бесплатно пройти тестирование, которое выявит сильные стороны, личные качества и профессиональные навыки соискателя. Карьерные эксперты центра помогают грамотно составить резюме, отразить в нем ключевые компетенции соискателя. В результате карьерные эксперты целенаправленно предлагают кандидата работодателям из базы центра занятости и сопровождают его на всех этапах интервью и даже во время испытательного срока.

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