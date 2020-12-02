Эксперты раскрыли пять правил удачного онлайн-собеседования

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

COVID-19 и социально-экономический кризис изменили принципы организации работы компаний. В октябре этого года на фоне пандемии по рекомендациям власти Москвы на удаленный режим переведены не менее 30 процентов сотрудников. Впрочем, у многих крупных организаций с филиалами в разных регионах еще до пандемии были внедрены процессы с элементами дистанта. Сейчас это новая реальность практически во всех компаниях. Значительная часть собеседований проходит удаленно с помощью Skype, Zoom и других платформ. Эксперты Центра занятости населения «Моя работа» представили пять правил, которые помогут удачно пройти собеседование в онлайн-режиме.

Разберитесь в онлайн-платформе

Предварительно уточните, в какой программе пройдет интервью. Если вдруг это окажется не популярный сервис, а какая-то неизвестная вам программа, то лучше заранее ее загрузите и разберитесь в интерфейсе. Протестируйте видеосвязь, созвонившись с кем-нибудь из друзей, чтобы на собеседовании чувствовать себя уверенно и не тратить время на решение технических моментов.

Почти все программы видеосвязи могут отправлять файлы, показывать собеседнику экран. Заранее подготовьте все необходимые файлы и ссылки на портфолио. Все, что вы планируете продемонстрировать, должно быть под рукой. Все ненужные окна, открытые в браузере, или другие программы могут ухудшить соединение, поэтому рекомендуем их закрыть.

Проведите информационную подготовку

Подготовка к онлайн-интервью должна проходить не менее тщательно, чем перед очной встречей с работодателем. Необходимо заранее изучить вакансию, собрать базовую информацию о компании, предварительно посмотрев ее корпоративный сайт, рейтинг и видеоинтервью с руководством.

Не стоит пересказывать свое резюме. Опытный рекрутер ознакомится с информацией перед встречей, а дополнительные вопросы появятся уже в процессе общения с кандидатом. Рекомендуем сделать акцент на важных деталях, которые помогут вам создать образ ценного сотрудника в глазах интервьюера. Сделайте упор на профессиональные навыки, обучаемость и положительные характеристики, относящиеся к работе, — ответственность, целеустремленность, инициативность. Не забывайте о конкретных примерах.

Репетируйте интервью

По видеосвязи хуже улавливаются эмоции и энергетика кандидата, поэтому при онлайн-собеседовании главную роль играют речь и мимика. Мимика должна быть не агрессивной, а голос уверенным и спокойным. Не забывайте жестикулировать, но не сильно, расставляя акценты там, где это необходимо. Рекомендуем сделать пробное интервью с кем-то из близких, чтобы потренироваться и получить обратную связь по видеокадру.

Помните о важности зрительного контакта: во время интервью необходимо смотреть в камеру, а не на экран монитора. Внимательно отнеситесь к тому, что вы говорите и как. Около 60–70 процентов информации в процессе общения люди считывают с помощью каналов невербальной коммуникации. Интонация, громкость и темп речи могут рассказать о темпераменте потенциального сотрудника, взгляд и поза — об уровне самооценки, а излишняя жестикуляция может свидетельствовать об интенсивности переживаний.

Проявите заинтересованность

Как правило, во время собеседования наступает момент, когда интервьюер и интервьюируемый меняются местами и у соискателя появляется возможность уточнить все интересующие его детали. Не стоит тратить время на банальные вопросы. Проявите себя как инициативный сотрудник и убедите работодателя в том, что вы действительно заинтересованы работой. Спросите у интервьюера, есть ли у компании какие-то актуальные проблемы и предложите пути решения, на примере личных кейсов расскажите, как вы можете решить ту или иную задачу.

Тайминг и обстановка

Заложите на онлайн-собеседование больше времени. Учитывайте, что возможны технические неполадки или беседа может затянуться. Вы должны располагать временем для общения — столько, сколько потребуется. Не стоит проводить собеседование в машине, даже если вы в ней не едете, а просто сидите. У работодателя может сложиться впечатление, что вы решили с ним пообщаться «на бегу» и несерьезно относитесь к собеседованию. Для интервью выберите тихое место. Если вы находитесь дома, не забудьте предупредить членов семьи, чтобы они вас не беспокоили. Из комнаты уберите домашних животных.

Обратиться за помощью в подготовке к успешному прохождению собеседования можно к карьерным экспертам Центра занятости «Моя работа». В центре также проходят специализированные тренинги, направленные на эффективное трудоустройство, например «Топ-10 вопросов на собеседовании», «Собеседование онлайн» и другие. Записаться на прием к карьерному эксперту и на тренинги можно на сайте czn.mos.ru.

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